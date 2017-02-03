В России вышел "православный" Telegram

Специальный мессенджер позволит общаться на духовные темы и следить за новостями тысяч российских храмов.

В России появился мессенджер, который объединит православных пользователей и священнослужителей в Сети. Там они смогут общаться друг с другом и следить за важными новостями. Сейчас приложение "Правжизнь Telegram" находится в стадии тестирования, оно доступно в веб-версии и в виде приложения для Android.

В России запущен православный Telegram

Через "Правжизнь" можно следить за каналами 16 тысяч храмов и монастырей, получать напоминания о православных праздниках и читать цитаты из Библии. Энтузиасты смогут создавать в рамках сервиса свои собственные каналы и использовать чат-ботов.