"Мегафон" обеспечит связь на Кубке конфедераций и Чемпионате мира по футболу

Компания "Мегафон" стала официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры на всех мероприятиях Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Об этом Лайфу сообщили представители оператора.

Как отмечается, сумма договора составила 4,25 млрд руб. В рамках заключённого соглашения "Мегафон" должна обеспечить строительство, подготовку и эксплуатацию всей технической телекоммуникационной инфраструктуры на объектах, где будут проводиться спортивные мероприятия.

"Мегафон" развернёт сеть на стадионах, обеспечит связь на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и ЦОДах

На всех объектах чемпионата будут предоставлены магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в Интернет, ISDN. Также "Мегафон" обеспечит защиту от DoS/DDoS-атак и обслуживание ЛВС для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической.

Кроме того, соглашением предусматривается развёртывание оборудования для автоматизированной системы расчётов (биллинга), взаимодействия и контроля доступа на стадионах, проверки аккредитуемых лиц и создания специальной службы технической поддержки для оперативного приёма обращений.

— Победа в конкурсе дает нам возможность показать все преимущества инфраструктуры «МегаФона». Имея за плечами опыт работы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, на Универсиаде в Казани мы можем гарантировать: у гостей и организаторов чемпионата будет связь высочайшего качества и интернет на максимальной скорости», - прокомментировал Сергей Солдатенков, генеральный директор компании «МегаФон».