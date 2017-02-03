Mozilla увольняет разработчиков Firefox OS и закрывает проект

Mozilla прекращает разработку Firefox OS и увольняет целый ряд сотрудников, работавших на проекте.

Mozilla прекращает разработку операционной системы Firefox OS и увольняет 50 сотрудников, связанных с проектом.

Фото: © facebook.com/Mozilla

Как передаёт CNet со ссылкой на внутренние источники, компанию покидают в том числе вице-президент Ари Джаакси и глава отдела разработки Бертран Нойвикс. В Mozilla подтвердили закрытие проекта, однако не стали уточнять количество уволенных сотрудников. Они также отметили, что некоторым из сокращённых работников предложили перейти на другие должности в компании.

— Мы переосмыслили наш подход к "Интернету вещей", чтобы сделать шаг назад и сместить акценты с запуска и масштабирования коммерческой продукции в пользу научных исследований и передовых разработок, — заявили в Mozilla.

Как отмечает издание, закрытие проекта существенно подорвёт положение Mozilla на рынке. После того как Chrome занял доминирующее положение среди интернет-браузеров, компания сосредоточила усилия на создании операционной системы Firefox OS для мобильных устройств, однако эксперимент провалился.

В декабре 2015 года разработчики перепрофилировали ОС для использования в "Интернете вещей". Mozilla собиралась внедрять Firefox OS в подключаемые устройства, но решение так и не начало пользоваться заметной популярностью.