В Facebook появился поиск изображений по ключевым словам

Соцсеть "Фейсбук" добавила функцию поиска фотографий по ключевым словам и описанию происходящего на снимке. Об этом сообщает The Next Web.

Новый сервис основан на технологии Lumos, которая изначально создавалась для помощи слабовидящим людям. По задумке разработчиков функция должна была описывать происходящее на фотографиях, однако в итоге для неё нашлось и другое применение.

При помощи искусственного интеллекта Lumos может распознавать образы на фотографиях и тем самым описывать, какие именно объекты запечатлены на снимке.

Преимущество технологии заключается в том, что она способна найти нужное изображение, даже если эти слова отсутствуют в её описании

В дальнейшем соцсеть планирует научить своё детище распознавать действия людей и добавить возможность поиска по видео. В настоящий момент сервис действует только на территории США. О том, когда функция будет представлена в других странах, пока не сообщается.