В России научились мониторить Telegram и Viber сотрудников

Компания InfoWatch анонсировала запуск сервиса, который позволит работодателям читать переписку сотрудников в популярных мессенджерах.

Технология InfoWatch Traffic Monitor позволяет следить за любой активностью сотрудников в мессенджерах

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Утечка корпоративных данных через мобильные устройства является одной из главных проблем современного бизнеса. Если раньше главным средством шпионажа были компьютеры, то теперь проблема охватила мобильные: финансовые документы, технологии или даже простейшие маркетинговые планы легко похитить, особенно во время пересылки через почту и мессенджеры. Чтобы этого избежать, корпорации используют специальные защитные приложения и следят за пользователями.

Сейчас сервис InfoWatch поддерживает мониторинг интернет-трафика и файлов, чёрные и белые списки приложений, а также слежение за перепиской. Работает с SMS, WhatsApp, Skype и iMessage, но уже в ближайшем релизе планируется добавить совместимость с Telegram и Viber.