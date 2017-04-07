В Европе появились светофоры для гаджетозависимых (Видео)

В нескольких городах Нидерландов началось тестирование новых средств оповещения пешеходов, которые не отводят глаз от экранов смартфонов.

Новая мера безопасности представляет собой светодиодную полосу, которую встраивают в тротуар в непосредственной близости от пешеходного перехода. Её изменяющийся цвет дублирует сигнал светофора.

Разработка голландских специалистов направлена на пешеходов, которые постоянно смотрят вниз, на экран смартфона, тем самым создавая аварийные ситуации. Чтобы спасти жизни гаджетозависимых, была придумана такая система оповещения.

"Подножные" светофоры пока внедрены в двух городах Королевства Нидерландов — Эрбеке и Бодегравене; однако в случае признания результатов тестирования оборудования удачными его могут внедрить в транспортную инфраструктуру других населённых пунктов.