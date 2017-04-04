Почему мы платим и будем платить за роуминг

Тут недавно опять на Лайфе подняли тему — зачем мол, платить за роуминг, когда вай-фай есть под каждым кустом, а звонить можно через мессенджер совершенно бесплатно. А тут как раз даже в "Телеграм" голоса завезли — ох, обанкротятся скоро операторы со своим роумингом!

Вот что я вам по этому поводу скажу, мои друзья. Если вам не нужен роуминг — значит, вам вообще не нужен мобильный телефон. И дело вот в чём. Да, мессенджер — это бесплатно. Но, во-первых, чтобы по нему позвонить, вам нужно добраться до Wi-Fi. Причём бесплатного Wi-Fi и при этом нормально работающего для того, чтобы голосовая связь работала с приемлемым качеством. Спешу вас огорчить: найти такой Wi-Fi в произвольном месте за границей — задача нетривиальная. Если учесть, что половина Европы до сих пор сидит на ADSL, причём за пределами крупных городов это даже не Phase2+, а какие-нибудь жалкие два мегабита в секунду "вниз" и 0,5 "вверх" — причём на всех подключённых пользователей — то… (только прежде чем писать в комментариях, что я нигде не был, посчитайте количество своих перелётов, у меня за прошлый год ровно 100).

Нет, конечно, существуют оазисы интернетизации вроде благословенной Эстонии, и можно купить ещё приложение с базой паролей от закрытых частных сетей Wi-Fi, но, внимание: искать Wi-Fi — это то же самое, что искать работающий таксофон в СССР конца восьмидесятых. У одного оторвана трубка, у следующего сломан диск, третий сожрал "двушку", наконец, четвёртый: постоим в очереди за тётками и позвоним. Это что, мобильная связь? Мобильная она разве что потому, что требует мобилизации сил на возможность провести сеанс связи.

Тут, кстати, вспомнилась реклама из девяностых: "Пейджер, карта, таксофон — ваш мобильный телефон". Рекламировалось какое-то совместное предложение пейджингового и таксофонного операторов. Идея была в том, что если у тебя, лоха, нет денег на мобилу, то пусть тебя вызывают по пейджеру, а ты найдёшь телефон-автомат и с него уже будешь перезванивать тому, у кого мобила есть. Так и здесь. История с мессенджерами — это игра в одни ворота, потому что до вас-то дозвониться никто не сможет. Конечно, можно отбивать все входящие звонки и потом перезванивать, добравшись до Интернета. Но это такое же отвратительное нищебродство, как на завтраке в отеле незаметно натырить бутербродов, завернув их в фольгу, а потом начать шуршать ими в экскурсионном автобусе, чтобы не тратиться на обед в кафе. То есть, опять же, если вы не можете и не хотите ответить, когда вам звонят, — значит, вам мобильная связь не нужна совершенно.

Ведь весь смысл роуминга в том и заключается, чтобы вы могли быть доступны по своему номеру телефона, находясь в другой стране. И если у вас на этот номер завязаны хоть какие-то деловые контакты, то… или вы пользуетесь роумингом, или вы бездельник и телефон вам нужен только для обсуждения с соседкой солёных грибов. Я готов, впрочем, поверить в полное отключение от работы — но у вас что, нет друзей? Родственников?

Впрочем, что уж говорить, звоним мы друг другу всё меньше и меньше, вместо этого приходит общение в соцсетях. Но ведь вы же как огня боитесь мобильной передачи данных в роуминге. И, получается, смартфон вам тоже не нужен, потому что если вы готовы не постить селфи на фоне Эйфелевой башни в "Инстаграм", то зачем вы постили туда до этого миллионы своих отражений в зеркале офисного туалета, лифта и в весенних лужах? Кто-то поверит вам, что вы были в Париже, если вы там не зачекинились? Серьёзно? Я на самом деле прошлым летом проводил эксперимент: на неделю вообще полностью отказался от "Фейсбука". Знаете, что происходит? Сначала тебе по инерции долетают уведомления от недавних срачиков в комментах и иногда тебя отмечают в тех или иных дискуссиях. Потом кто-то пишет, что, мол, давно Степана не видно. Через неделю… через неделю все твои две с лишним тысячи друзей тебя не помнят. Алгоритмы ранжирования "Фейсбука" таковы, что, если ты долго ничего не писал, твои посты не будут отображаться в лентах у друзей. Ты социальный труп. Всё, закапывайте.

Ведь, в конце концов, соцсети для того и созданы, чтобы делиться впечатлениями. А впечатлений больше всего именно во время поездки куда-либо, и делиться ими нужно, пока воспоминания свежи, а не вечерами вываливать пачки фотографий в Сеть.

Это я всё к чему? А к тому, что не пользоваться в поездке интернетом ради экономии — это как ради экономии ничего не есть. Или ночевать под мостом. Можно назвать это, конечно, digital detox, но тогда давайте идти до конца: выключать телефон ещё в аэропорту вылета и включать только по прилёте обратно. А если вы бегаете за вай-фаем — это не детокс никакой, а просто незнание рынка предложений туристических SIM-карт.

Нет, здесь не будет никакой нативочки с предложением купить SIM-карту ХХХ, мы просто скажем, что за весь отпуск вы сможете ни в чём себе не отказывать в плане интернета, потратив на это рублей примерно пятьсот. И, кстати, тогда и звонить сможете сколько угодно — хоть через свои любимые мессенджеры, хоть через свой сотовый номер. И никакого роуминга!