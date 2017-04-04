Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), в которую входит более ста интернет-компаний, в том числе Mail.ru Group, Google, eBay, Ozon, Rambler & Co, РБК, Microsoft и другие, направила в адрес спикера Государственной думы Вячеслава Володина обращение, в котором раскритиковала решение об упрощённой процедуре блокировки ресурсов с пиратским контентом.

В письме, которое есть в распоряжении "Ведомостей", членами РАЭК отмечено, что предложение "не нашло понимания участников рынка" уже хотя бы потому, что их предложения учтены не были.

— Мы хотим, чтобы, когда законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму, у депутатов уже была информация о нашей позиции, — заявил "Ведомостям" директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Интернет-компании высказались против досудебной блокировки пиратских сайтов Фото © Flickr/WOCinTech Chat

По мнению РАЭК, внесудебный порядок блокировки сайтов с пиратским контентом опасен тем, что решение принимается административным органом, который, в отличие от суда, не является независимым. Кроме того, из процедуры полностью исключены владельцы сайтов, которые лишены права на конституционную защиту своих интересов.

— Если поправки Минкультуры будут поддержаны, то другие участники рынка, ссылаясь на конституционный принцип равенства всех перед законом, тоже могут требовать введения внесудебных процедур для защиты своих прав, — утверждается в обращении.

Представитель Министерства культуры сообщил "Ведомостям", что поправки "ещё только прорабатываются". Тем не менее в отечественной киноиндустрии уже поддержали предложение Минкульта.