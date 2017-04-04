Через пять лет доходы магазинов мобильных приложений превысят $352 млрд

Самым прибыльным, согласно прогнозам компании App Annie, станет магазин приложений App Store: пользователи будут тратить там $60,3 млрд.

Китай по-прежнему будет крупнейшим мировым рынком по расходам в магазинах мобильных приложений — более $56 млрд в 2021 году. Вместе с тем в связи с быстрыми темпами роста мобильных устройств в странах Юго-Восточной Азии App Annie прогнозирует рост затрат пользователей и в этом регионе. Так, в 2021 году в Индии загрузки мобильных приложений приблизятся к отметке 23 млрд.

Мобильные игры в 2021 году по-прежнему будут приносить большую часть дохода — расходы пользователей на них во всех магазинах мобильных приложений должны превысить $105 млрд. Расходы на неигровые приложения — новости, мультимедиа и приложения для знакомств — в 2021 году достигнут $34 млрд.

В пятёрку европейских стран, жители которых будут тратить на мобильные приложения больше всего средств, войдут через пять лет Великобритания, Германия, Франция, Италия и Россия.