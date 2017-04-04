"ВКонтакте" транслировала порнофильмы в прямом эфире

Ролики для взрослых демонстрировались во вкладке с видеозаписями пользователей как live-стримы с наибольшим рейтингом.

Вчера и сегодня пользователи отечественной социальной сети наблюдают, что во вкладке "Видеозаписи", где предлагается интересный и популярный контент, транслируются ролики порнографического содержания.

Подобные видео длятся около десяти минут, за это время собирая многотысячную аудиторию и массу комментариев. По завершении трансляции контент вкладки "Видео" возвращается к своим обычным категориям.

Судя по обсуждениям в Сети, такое происходит уже второй день в тысячах аккаунтов пользователей. Однако в пресс-службе сети "ВКонтакте" уверяют, что несовершеннолетние контент подобного характера увидеть не могли.

"В этом разделе автоматическая выдача, где работает и модерация, и фильтры по возрасту. То, что данная трансляция попала туда, похоже на единичный случай. Посмотрим, как она пробралась на витрину и усовершенствуем фильтры", — прокомментировал Лайфу ситуацию глава пресс-службы "ВКонтакте" Евгений Красников. Он также уточнил, что в разделе с видеозаписями в ротации находятся все видео, а не только самые просматриваемые.