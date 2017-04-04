Эксперт: Операционная система Tizen — это мечта хакера

Израильский специалист по ИТ-безопасности Амихай Нейдерман обнаружил не менее сорока уязвимостей в ОС Tizen, позволяющих хакерам получить удалённый доступ к устройствам, работающим на базе этой операционной системы, пишет Motherboard.com.

По словам израильского исследователя, операционная система буквально пронизана серьёзными уязвимостями в системе безопасности, которые позволяют хакеру легко удалённо управлять устройствами, поддерживающими Tizen.

Назвав ОС Tizen "святым Граалем для хакера", руководитель проекта Equus Software заявил изданию:

— Возможно, это худший код, который я когда-либо видел. Всё, что можно было сделать неправильно, там сделано. Это похоже на то, будто студенты работали над программным обеспечением.

По мнению Амихая Нейдермана, проблема Tizen состоит в том, что большая часть программного кода была основана на предыдущем проекте Bada, который Samsung давно перестала поддерживать.

Стремясь уменьшить свою зависимость от операционной системы Android, корпорация Samsung выпустила уже миллионы устройств на ОС Tizen — SmartTV, умные часы и смартфоны.

Первые смартфоны на Tizen появились в Индии, затем в Южной Африке, Непале и Индонезии. Не исключено, что Samsung планирует вскоре продать телефоны Tizen в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, в некоторых частях Европы и США.