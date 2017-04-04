Бизнес-клиенты Сбербанка смогут выставлять счета через интернет-мессенджеры

Предприниматели получили возможность выставлять счета через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram и социальные сети, рассказал на выставке Metro Expo старший вице-президент банка Анатолий Попов.

Новый бесплатный инструмент доступен клиентам, заключившим договор на интернет-эквайринг, при этом ограничений на количество счетов нет.

Бизнес-клиенты Сбербанка получили возможность выставлять счета через интернет-мессенджеры Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

По словам топ-менеджера Сбербанка, чтобы воспользоваться новой опцией, клиент должен на странице эквайринга ввести стоимость продукта или услуги, краткое описание и выбрать кнопку "Генерировать ссылку". Полученная таким образом ссылка может быть отправлена клиенту через интернет-мессенджер. По ней он может оплатить заказ и получить электронный чек об оплате.

Количество клиентов, воспользовавшихся новой возможностью, в банке не называют, но отмечают, что в числе первых подключили сервис представители малого и среднего бизнеса, а также продавцы в социальных сетях.