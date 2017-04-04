В Telegram вдвое увеличилось число пользователей-террористов

По данным разработчиков, примерно за полгода сервис заблокировал намного больше чатов и каналов ИГИЛ, чем в аналогичный период ранее.

В конце 2016 года в "Телеграме" появился канал @ISIwatch, где создатели мессенджера ежедневно публикуют информацию о заблокированных чатах, в которых общаются террористы из запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Если верить этой информации, с октября прошлого года количество удалённых каналов выросло вдвое, пишет "Роем!".

Разработчики "Телеграма" в марте заблокировали вдвое больше каналов ИГИЛ, чем в сентябре прошлого года Фото: © East News

Активная блокировка экстремистских каналов и чатов ведётся с сентября: тогда разработчики удалили почти две тысячи запрещённых каналов. Однако уже к марту создатели мессенджера сообщили, что за месяц заблокировали более четырёх тысяч чатов. Рекорд был установлен 25 марта: в тот день модераторы удалили 238 каналов.

Журналисты издания попытались связаться с создателем мессенджера Павлом Дуровым, чтобы выяснить, почему в мессенджере стало появляться намного больше потенциальных террористов. Однако Дуров не ответил на запрос.

Напомним, на прошлой неделе "Телеграм" запустил возможность голосовых звонков.