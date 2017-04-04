МТС возместит петербургским абонентам траты на связь

Оператор телекоммуникационных услуг МТС принял решение вернуть своим абонентам в Санкт-Петербурге средства, затраченные на мобильную связь 3 апреля.

"Информация для абонентов МТС в Санкт-Петербурге. Все звонки, которые вы совершали с 14:40 до 23:59 вчерашнего дня на номера любых операторов страны, были бесплатными. Деньги будут возвращены на ваш счёт в ближайшее время", — сообщил на своей странице в "Фейсбуке" пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников.

Вчера оператор обозначил только три бесплатных номера для своих клиентов: два номера доверия и справочную МЧС РФ. Однако сегодняшнее решение покроет все расходы абонентов МТС на звонки и сообщения после взрыва в метро.

3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошёл теракт. В течение нескольких часов после происшествия из-за высокой загрузки сети связь была нестабильной.