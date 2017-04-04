Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли получит $1 млн

Учёный Тим Бернерс-Ли, создавший в 1989 году концепцию World Wide Web, положившую начало современному Интернету, удостоен премии английского математика Алана Тьюринга, сообщает TechCrunch.

Премия Алана Тьюринга, которую часто называют Нобелевской премией в области вычислительной техники, ежегодно присуждается тому, кто внёс наиболее значительный вклад, "имеющий огромное значение для вычислений".

— Во многих отношениях колоссальное влияние WWW очевидно. Многие, однако, не в полной мере оценивают основные технические принципы, которые делают Интернет возможным. Сэр Тим Бернерс-Ли не только разработал такие ключевые компоненты, как URL и HTTP, которые позволяют нам использовать Интернет, но и предложил согласованное видение того, как каждый из этих элементов будет работать вместе как часть единого целого, — заявил глава Ассоциации вычислительной техники Вики Л. Хансон.

Премия будет вручена Тиму Бернерсу-Ли, который является основателем консорциума World Wide Web (W3C), в Сан-Франциско 24 июня.