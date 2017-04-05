BCG: Через пять лет применение 3D-печати достигнет промышленного уровня

Объём мирового рынка 3D-печати может более чем утроиться к 2021 году, а наиболее динамично технология будет развиваться в аэрокосмической, автомобильной отраслях и здравоохранении, считают аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group.

"3D-печать сейчас находится на переходном этапе к промышленным масштабам, и уже к 2021 году рынок 3D обещает более чем утроиться. Но, конечно, реализация 3D в промышленных объёмах возможна только при выполнении ряда условий: готовности поставщиков материалов и оборудования, а также готовности конечных пользователей, включая необходимое регулирование", — приводит РИА "Новости" мнение авторов доклада.

Чтобы не отстать от мировых трендов, в России необходимо пересмотреть свои технические стандарты, считают в BCG.

— Для полномасштабной реализации 3D-печати в промышленности России необходимо пересмотреть свои технические стандарты — очевидно, что сертификация продукции и компонентов из 3D-печати будет обязательным условием. Это длительный процесс, поэтому, несмотря на очень высокий интерес к 3D-печати, спрос всё ещё остается слишком низким, чтобы обеспечить экономическое обоснование или реальную историю успеха, — заявил РИА "Новости" партнёр и управляющий директор BCG Константин Полунин.

В то же время эксперты с оптимизмом рассматривают перспективы развития технологий 3D-печати в России.

— Предпосылками быстрого роста 3D-печати в России являются увеличение числа аппаратных стартапов, признаки значительного роста обрабатывающих производств и локализация, масштаб технологий в России, улучшение общего бизнес-сценария, — уверен руководитель проектов BCG Артурс Смилкстиньш.