Аэропорты Хабаровска, Иркутска и Минвод подключены к единому Wi-Fi-пространству

Проект реализован в рамках стратегического соглашения между компаниями "Максимателеком" и "Беспроводные технологии". Суммарный пассажиропоток аэропортов в Хабаровске, Иркутске и Минеральных Водах превышает семь миллионов человек в год.

Существующие сети в региональных аэропортах были подключены к системе идентификации пользователей, разработанной компанией "Максимателеком". Система полностью отвечает требованиям действующего законодательства. Подключиться к сети Wi-Fi можно, подтвердив номер мобильного телефона или авторизовавшись через Портал государственных услуг. Для более чем 12 миллионов пользователей, ранее идентифицировавшихся в других сетях "Максимателеком", повторной идентификации не требуется.

— Востребованность высокоскоростного интернета посредством Wi-Fi в аэропортах России очевидна. Современный человек привык получать доступ к информации и сервисам практически в любом месте и в любое время. Мы стремимся реализовать принцип "Как дома" для всех пользователей нашей сети, — сообщил генеральный директор компании "Беспроводные технологии" Андрей Федотов.

По словам генерального директора компании "Максимателеком" Бориса Вольпе, бесшовная зона Wi-Wi в аэропортах будет в дальнейшем расширяться как в центре России, так и в регионах.

Планируется, что в 2018 году к беспроводному высокоскоростному интернету, входящему в единое Wi-Fi-пространство, будет подключено 90% аэропортов страны.