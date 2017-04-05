"ВК" и "Одноклассники" о запрете соцсетей для детей: И никакого ТВ

В социальной сети "ВКонтакте" предложили заодно ограничить употребление мороженого, а в пресс-службе "Одноклассников" ждут "выполнения нормы мемов на сегодня".

Как сообщалось ранее, депутаты Заксобрания Ленобласти разработали законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей". Согласно нему, в соцсетях смогут регистрироваться только пользователи, достигшие 14-летнего возраста. Предполагается, что они будут указывать паспортные данные и создавать только один аккаунт под реальным именем.

— Никто не пытается ввести цензуру или ограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью имён лишь усилит цену собственного мнения и виртуального общения, — заявил "Известиям" депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.

Оценивая идею депутатов, в пресс-службе социальной сети "ВКонтакте" с сарказмом заявили TJ, что считают предложенные меры "недостаточно запретительными".

Документ необходимо дополнить запретом на употребление мороженого большими кусками, запретом просмотра ТВ после 21:00, а также запретом на выход из дома без шапки Евгений Красников, пресс-секретарь "ВКонтакте"

Примерно в том же смысле отреагировали и в "Одноклассниках".

Прогнозируем выполнение нормы мемов на сегодня Анастасия Жбанова, пресс-секретарь "Одноклассников"

— Депутаты действительно стали лучше понимать молодёжь, — добавила Анастасия Жбанова, комментируя Лайфу новую депутатскую инициативу.

По словам депутата Заксобрания Ленобласти Владимира Петрова, законопроект должен вступить в силу с 1 января 2018 года.