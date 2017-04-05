"ВК" и "Одноклассники" о запрете соцсетей для детей: И никакого ТВ

Как сообщалось ранее, депутаты Заксобрания Ленобласти разработали законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей". Согласно нему, в соцсетях смогут регистрироваться только пользователи, достигшие 14-летнего возраста. Предполагается, что они будут указывать паспортные данные и создавать только один аккаунт под реальным именем.
— Никто не пытается ввести цензуру или ограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью имён лишь усилит цену собственного мнения и виртуального общения, — заявил "Известиям" депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.
Оценивая идею депутатов, в пресс-службе социальной сети "ВКонтакте" с сарказмом заявили TJ, что считают предложенные меры "недостаточно запретительными".
Документ необходимо дополнить запретом на употребление мороженого большими кусками, запретом просмотра ТВ после 21:00, а также запретом на выход из дома без шапки
Евгений Красников,
пресс-секретарь "ВКонтакте"
Примерно в том же смысле отреагировали и в "Одноклассниках".
Прогнозируем выполнение нормы мемов на сегодня
Анастасия Жбанова,
пресс-секретарь "Одноклассников"
— Депутаты действительно стали лучше понимать молодёжь, — добавила Анастасия Жбанова, комментируя Лайфу новую депутатскую инициативу.
По словам депутата Заксобрания Ленобласти Владимира Петрова, законопроект должен вступить в силу с 1 января 2018 года.
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