У "Тинькофф банка" до конца года появится виртуальный оператор связи

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У "Тинькофф банка" до конца года появится виртуальный оператор связи

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Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

О планах объявил основатель банка Олег Тиньков на своей официальной странице в "Инстаграме".

— Мы все отмучались! "Теле2" пытается изменить ситуацию, и на базе "Теле2" в конце года мы запускаем мобильного оператора "Тинькофф мобайл", — сообщил предприниматель.

Совсем недавно я тут спросил, кто победит в очевидной скоро схватке между мобильными операторами и банками, вы подсказали мне что БАНКИ . И вот мы решились : Поздравляю! Мы все отмучались! Я понимаю, как вас достала монополия «тройки операторов», их ужасный сервис, конские тарифы и обманы. Теле2 пытается изменить ситуацию, и вот мы идём к ним на помощь, и на базе #Теле2 в конце года мы запускаем мобильного оператора «Тинькофф Мобайл». Будут удобные тарифы, много бесплатного, крутые фишки и конечно супер-предложения по DATA, включая международный роуминг. И конечно знаменитый дружеский и человечный сервис #Тинькофф #TinkoffMobile #ТинькоффМобайл #мтс #мегафон #Билайн Дальше действовать будем мы!

Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov)

Олег Тиньков пообещал "удобные тарифы, много бесплатного, крутые фишки и, конечно, суперпредложения, включая международный роуминг".

По данным vc.ru, компания намерена доставлять сим-карты через свою сеть представителей. Клиентом оператора сможет стать любой пользователь, даже если у него нет карты "Тинькофф банка".

У "Тинькофф банка" до конца года появится виртуальный оператор связи

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