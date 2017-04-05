У "Тинькофф банка" до конца года появится виртуальный оператор связи

О планах объявил основатель банка Олег Тиньков на своей официальной странице в "Инстаграме".

— Мы все отмучались! "Теле2" пытается изменить ситуацию, и на базе "Теле2" в конце года мы запускаем мобильного оператора "Тинькофф мобайл", — сообщил предприниматель.

Олег Тиньков пообещал "удобные тарифы, много бесплатного, крутые фишки и, конечно, суперпредложения, включая международный роуминг".

По данным vc.ru, компания намерена доставлять сим-карты через свою сеть представителей. Клиентом оператора сможет стать любой пользователь, даже если у него нет карты "Тинькофф банка".