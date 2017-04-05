iPhone 8 выйдет в нынешнем году позже обычного

Компания Apple и поставщики комплектующих столкнулись с рядом технических проблем, утверждает 9to5mac.com.

На протяжении многих лет пользователи привыкли, что новая модель смартфона Apple выходит не позже сентября. Например, iPhone 7 был анонсирован 7 сентября 2016 года и начал продаваться уже 16 сентября.

На этот раз, похоже, покупатели увидят новый Apple iPhone не раньше октября-ноября, утверждает издание со ссылкой на Economic Daily News.

Несмотря на то что производство чипов A11 начнётся, скорее всего, уже в апреле, поставщики не успевают наладить производство необходимого количества OLED-панелей и модулей фронтальной камеры.

Косвенные подтверждения этой информации уже есть. Обычно в апреле в Сети уже появляются разнообразные утечки, включая фото, снятые на производстве.

Если Apple не ужесточила меры безопасности на Foxconn, это может означать только то, что массовое производство iPhone нового поколения ещё не началось, заключает 9to5mac.com.