Минтранс проинформирует о текущем ремонте дорог через Интернет

Как отметил министр, новый ресурс будет запущен в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги".
Сейчас идёт работа над централизованным сайтом, на котором можно будет представить исчерпывающую информацию в доступном виде о том, какие работы у нас ведутся по реконструкции основных транспортных магистралей
Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов
Министр также упомянул о планах по запуску мобильного приложения, которое поможет в выявлении недостатков и нарушений в проводимых работах.
— Простым гражданам нужно предоставить простой интерфейс для обратной связи. Кроме того, необходимо разместить на сайтах территориальных органов Минтранса информацию о том, как проект будет реализован в каждом субъекте РФ, — подчеркнул Абызов.
Напомним, в октябре 2016 года стало известно, что Федеральное дорожное агентство (Росавтодор, находится в ведении Минтранса) планирует выпустить собственное навигационное приложение. Ожидается, что новый сервис позволит проложить оптимальный маршрут, проинформирует о дорожной ситуации и даст возможность пожаловаться на состояние дорог руководству Росавтодора. Запуск приложения запланирован на май 2017 года.
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