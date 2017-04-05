Минтранс проинформирует о текущем ремонте дорог через Интернет

Министерство транспорта РФ намерено запустить сайт, на котором будет размещаться актуальная информация о реконструкции дорог. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Как отметил министр, новый ресурс будет запущен в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги".

Сейчас идёт работа над централизованным сайтом, на котором можно будет представить исчерпывающую информацию в доступном виде о том, какие работы у нас ведутся по реконструкции основных транспортных магистралей Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

Министр также упомянул о планах по запуску мобильного приложения, которое поможет в выявлении недостатков и нарушений в проводимых работах.

— Простым гражданам нужно предоставить простой интерфейс для обратной связи. Кроме того, необходимо разместить на сайтах территориальных органов Минтранса информацию о том, как проект будет реализован в каждом субъекте РФ, — подчеркнул Абызов.

Напомним, в октябре 2016 года стало известно, что Федеральное дорожное агентство (Росавтодор, находится в ведении Минтранса) планирует выпустить собственное навигационное приложение. Ожидается, что новый сервис позволит проложить оптимальный маршрут, проинформирует о дорожной ситуации и даст возможность пожаловаться на состояние дорог руководству Росавтодора. Запуск приложения запланирован на май 2017 года.