Зубы можно больше не чистить: в России созданы уникальные нанопломбы

Учёные НИТУ МИСиС создали методику, которая может стать основой принципиально нового метода антибактериальной терапии. Стоматологические материалы на основе наночастиц работают как антибиотики, то есть подавляют развитие патогенных микроорганизмов, но не имеют побочных эффектов, сообщает пресс-служба Национального исследовательского технологического университета МИСиС.

Основой новой технологии являются жидкие коллоидные системы (ультратонкие взвеси, не выпадающие в осадок), состоящие из высокоэнергетических наночастиц оксидов железа, цинка, титана и других металлов, размером от 1 до 3 нм. Они обладают длительным бактерицидным эффектом по отношению к микрофлоре, ответственной за развитие кариеса, и могут применяться в составе пломбировочных материалов нового поколения.

— Эта разработка является, по сути, технологической революцией в стоматологии. Антибактериальная добавка может использоваться не только в составе пломбы, но и в других стоматологических материалах, продлевая срок службы имплантатов. В нашей клинике препарат успешно применяется с сентября 2016 года", — считает Яков Карасенков, главный врач клиники "Росдент".

Таким образом, применение жидких коллоидных систем позволяет разрешить одну из самых серьёзных стоматологических проблем: пломбы, защищённые таким образом, остаются практически "вечными" и не выпадают.

Соинвестором проекта стало Министерство образования и науки РФ, которое финансировало половину стоимости научных исследований.