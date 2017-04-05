Основой новой технологии являются жидкие коллоидные системы (ультратонкие взвеси, не выпадающие в осадок), состоящие из высокоэнергетических наночастиц оксидов железа, цинка, титана и других металлов, размером от 1 до 3 нм. Они обладают длительным бактерицидным эффектом по отношению к микрофлоре, ответственной за развитие кариеса, и могут применяться в составе пломбировочных материалов нового поколения.
— Эта разработка является, по сути, технологической революцией в стоматологии. Антибактериальная добавка может использоваться не только в составе пломбы, но и в других стоматологических материалах, продлевая срок службы имплантатов. В нашей клинике препарат успешно применяется с сентября 2016 года", — считает Яков Карасенков, главный врач клиники "Росдент".
Таким образом, применение жидких коллоидных систем позволяет разрешить одну из самых серьёзных стоматологических проблем: пломбы, защищённые таким образом, остаются практически "вечными" и не выпадают.
Соинвестором проекта стало Министерство образования и науки РФ, которое финансировало половину стоимости научных исследований.
Зубы можно больше не чистить: в России созданы уникальные нанопломбы
Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS
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