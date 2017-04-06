Глава Amazon вложит до $1 млрд ежегодно в строительство космической ракеты

Глава Amazon и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос объявил на космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс, что стоимость ракеты New Glenn составит около $2,5 млрд, сообщает Reuters.

Целью проекта Blue Origin является космический туризм. Джефф Безос рассчитывает, что коммерческие запуски пассажиров станут самоокупаемыми.

— Моя бизнес-модель такова: я продаю около 1 миллиарда долларов акций Amazon в год и использую их для инвестиций в Blue Origin, — заявил Джефф Безос.

Сравнивая свой проект с планами Илона Маска, он отметил:

— Инженерный подход немного отличается, но мы очень похожи.

В Колорадо-Спрингс Джефф Безос продемонстрировал макет пассажирской капсулы на шесть пассажиров. Безос рассчитывает, что запуски Blue Origin начнутся в следующем году.