Глава Amazon вложит до $1 млрд ежегодно в строительство космической ракеты

Целью проекта Blue Origin является космический туризм. Джефф Безос рассчитывает, что коммерческие запуски пассажиров станут самоокупаемыми.
— Моя бизнес-модель такова: я продаю около 1 миллиарда долларов акций Amazon в год и использую их для инвестиций в Blue Origin, — заявил Джефф Безос.
Сравнивая свой проект с планами Илона Маска, он отметил:
— Инженерный подход немного отличается, но мы очень похожи.
В Колорадо-Спрингс Джефф Безос продемонстрировал макет пассажирской капсулы на шесть пассажиров. Безос рассчитывает, что запуски Blue Origin начнутся в следующем году.
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Фото © Blue Origin
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