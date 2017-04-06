Twitter запустил новую версию сервиса

Облегчённая версия Twitter Lite предназначена для стран с низкой скоростью интернет-доступа. Таким образом компания рассчитывает привлечь новых пользователей на развивающихся рынках Индии, Индонезии, Филиппин, Бразилии, Аргентины и Мексики, пишет Reuters.

Twitter Lite работает через веб-браузер, но его внешний вид и функциональность почти идентичны обычному мобильному приложению.

По оценкам компании, за счёт некоторых технологических изменений потребление интернет-трафика в Twitter Lite снижено на 70% по сравнению с обычным приложением.

Компания по-прежнему значительно отстаёт от Facebook и рассчитывает, что запуск Twitter Lite позволит ей увеличить количество пользователей в развивающихся странах, считает Reuters.