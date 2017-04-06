Twitter запустил новую версию сервиса

Twitter Lite работает через веб-браузер, но его внешний вид и функциональность почти идентичны обычному мобильному приложению.
По оценкам компании, за счёт некоторых технологических изменений потребление интернет-трафика в Twitter Lite снижено на 70% по сравнению с обычным приложением.
Компания по-прежнему значительно отстаёт от Facebook и рассчитывает, что запуск Twitter Lite позволит ей увеличить количество пользователей в развивающихся странах, считает Reuters.
Компания Twitter запустила новую версию сервиса
Фото © Twitter
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