iPhone 7 взорвался во время подзарядки

Оставленный заряжаться от сети девайс внезапно издал громкий хлопок и выключился, сообщает британское издание DailyMail.

В восточной провинции Китайской Народной Республики Цзянсу владелица практически нового айфона столкнулась с неприятной неожиданностью. Купленный четыре месяца назад за 781 доллар матовый чёрный iPhone 7 не вынес банальной подзарядки от сети.

Со слов представителей местной ремонтной мастерской, скорее всего, произошло возгорание литий-ионного аккумулятора устройства. Его могла спровоцировать проблема с зарядным кабелем.

Это не первый случай подобных внезапных "смертей" гаджетов от Apple. В феврале в социальной сети Twitter распространялось видео, где идентичная модель айфона плавилась и дымилась.

Пользователи Сети обеспокоены: возможно, "яблочный" гигант имеет те же проблемы, что и Samsung, чей Galaxy Note 7 был изъят из обращения после нескольких случаев взрыва.