Беспилотник сможет видеть мир почти как человек

Компания Cognitive Technologies разработала технологию Cognitive Data Fusion, позволяющую объединять данные видеокамер, радаров и лидаров.

Данные, полученные от радара, например, позволяют определить точное расстояние до объекта и его скорость. Однако в критической дорожной ситуации этого недостаточно: необходимо, чтобы беспилотник "узнавал" тип объекта, его размеры и другие параметры. В то же время, на это способна видеокамера беспилотного автомобиля.

— В решениях многих зарубежных разработчиков систем автономного вождения обработка данных, как правило, ведётся по принципу on-chip — непосредственно на чипах, которые установлены на различных сенсорах, что затрудняет комплексное использование и обработку информации, поступающей со всех датчиков, — рассказал Лайфу руководитель департамента разработки беспилотных автомобилей Cognitive Technologies Юрий Минкин. — Это было бы равносильно тому, если зрение и слух у человека не были синхронизированы и не дополняли бы друг друга. Представьте, что машиной управляют одновременно слепой человек, который слышит, и зрячий, но глухой.

Разработчикам компании удалось интегрировать данные, полученные от различных устройств, тем самым дополняя информацию.

Принцип действия технологии Cognitive Data Fusion похож на работу мозга человека, получающего данные от различных органов чувств. При этом, если информация, полученная от одного из датчиков, представляется недостаточной, технологии искусственного интеллекта способны дополнить её из других источников.

Как утверждают в Cognitive Technologies, это позволяет увеличить качество распознавания объектов на дороге до 99%, а внедрение технологии позволит снизить уровень аварийности беспилотного автомобиля на 20–25 процентов.