На Apple подали в суд за превращение айфонов в "кирпичи"

IT-гигант снова оказался в центре скандала из-за нежелания допускать ремонт своих гаджетов в неавторизованных сервисах. Австралийские чиновники уверены, что "ошибка 53" — умышленный ход "яблочников" для привлечения клиентов в свои ремонтные мастерские.

В Австралии местная организация, занимающаяся антимонопольной деятельностью и защитой прав потребителей (Australian Competition and Consumer Authority) подала в суд на "яблочную" корпорацию за отказ сертифицированных центров ремонтировать гаджеты, демонстрирующие "ошибку 53".

Эта особенная "проблема" специально была придумана Apple для проверки работы функции Touch ID перед выпуском девайса с заводского конвейера. Однако пользователи столкнулись с тем, что зловещая ошибка выдаётся также на уже используемых гаджетах после ремонта в неавторизованных сервисах.

Впервые на эту проблему в феврале обратило внимание издание The Guardian: тогда установка нового софта превратила все когда-либо отремонтированные в несертифицированных сервисах iPhone 6 в "кирпичи". При исправлении ошибок в позднейшей версии обновлений эта проблема была искоренена, однако шанс увидеть "ошибку 53" и утратить все данные у пользователей до сих пор есть: это возможно при неосторожном обращении с гаджетом мастеров.

Такое поведение производителя нарушает законодательство Австралии; а отрицание своей вины со стороны Apple только усугубляет ситуацию в глазах местных судебных властей.

Лайф уже писал о многочисленных скандалах с участием "яблочного" гиганта, монополизирующего свои ремонтные мастерские — в США до сих пор рассматриваются дела по так называемому праву на ремонт.