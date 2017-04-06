McAfee: Количество вредоносного ПО для macOS выросло за год на рекордные 744%

Впрочем, подавляющее большинство зловредов — это навязчивое рекламное ПО, говорится в отчёте компании.

Несмотря на пугающий рост вредоносного ПО, устройства Мас по-прежнему остаются наиболее безопасными. Так, если эксперты по ИТ-безопасности обнаружили в прошлом году около 460 тыс. вирусов для macOS, то количество вредоносных программ для ОС Windows составило 600 млн. Почти 15 млн разнообразных вирусов хакеры написали для ОС Android.

Рост количества вирусов для macOS связан в большинстве случаев с увеличением так называемого adware bundling — программного обеспечения, связанного с рекламой, которое технически не наносит никакого вреда устройствам.

Более серьёзную обеспокоенность вызывает значительный рост хакерских атак на IoT-устройства, превращающих умные гаджеты в ботнеты, которые используются злоумышленниками в DDoS-атаках.

Полная версия отчёта McAfee будет обнародована позднее, сообщает 9to5mac.com.