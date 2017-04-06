Apple назвала российское законодательство ошибочным

Сегодня прошло перенесённое судебное заседание по иску россиянина против IT-корпорации Apple. Истец уверен, что компания завышает объём памяти смартфонов.

Прошло заседание по обвинению Apple в мошенничестве и обмане покупателей Фото © San Francisco Chronicle / Polari/East News

Дмитрий Петров подал иск против производителя гаджетов после того, как обнаружил, что в купленном им iPhone 6S вместо заявленных в характеристиках 16 гигабайт памяти на деле оказалось доступно лишь около двенадцати.

Сегодня в суде представители "яблочной" корпорации заявили, что система исчисления, используемая Apple, соответствует международным стандартам. В российском же законодательстве, по их мнению, "допущена ошибка".

Меня удивило не только то, что ответчик ссылается на применение им собственной системы исчисления памяти, но и предположения, что в российском законодательстве ошибочно используется другая система объёма памяти Дмитрий Петров, истец в деле против Apple

Изначально обманутый покупатель пытался решить проблему без суда. Но сдать телефон в ретейлинговый магазин у него не получилось: и сотрудники отдела продаж, и даже специалисты официальной техподдержки Apple сообщили ему, что подобная ситуация несоответствия заявленной и фактической памяти является нормой.

Петров требует суд оштрафовать компанию за обман покупателей, а также обязать её выплатить ему почти 54 тысячи рублей за телефон и около 45 тысяч, потраченных на издержки.

Заседание отложено на 22 мая.