В декабре прошлого года компания уже начала продавать кроссовки 3D Runner через мобильное приложение Adidas Confirmed.
Теперь в Adidas решились на более масштабный эксперимент. По мнению специалистов компании, выпуск кроссовок Futurecraft 4D, изготовленных с применением 3D-печати, может стать революцией в отрасли.
— Это важная веха не только для нас как компании, но и для отрасли, — заявил Герд Манц, руководитель отдела технологических инноваций Adidas.
Adidas начала серийное производство кроссовок, изготовленных с помощью 3D-печати
Фото © Spotify AB
Цена кроссовок Futurecraft 4D пока не объявлена.
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