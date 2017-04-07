В продажу обувь, которая будет выпускаться совместно со стартапом Carbon из Кремниевой долины, должна поступить уже в нынешнем году. В компании рассчитывают продать не менее 5 тыс. пар обуви в 2017 году и до 100 тысяч — в следующем.

В декабре прошлого года компания уже начала продавать кроссовки 3D Runner через мобильное приложение Adidas Confirmed.

Теперь в Adidas решились на более масштабный эксперимент. По мнению специалистов компании, выпуск кроссовок Futurecraft 4D, изготовленных с применением 3D-печати, может стать революцией в отрасли.

— Это важная веха не только для нас как компании, но и для отрасли, — заявил Герд Манц, руководитель отдела технологических инноваций Adidas.

Adidas начала серийное производство кроссовок, изготовленных с помощью 3D-печати Фото © Spotify AB

Цена кроссовок Futurecraft 4D пока не объявлена.