С днём рождения, Рунет!

7 апреля 1994 года в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня появилась запись о домене .ru.

Обязанности по администрированию и техническому сопровождению национального домена .ru были переданы Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей.

Первоначально предполагалось, что домен .ru станет преемником домена .su: заявки на регистрацию в этой доменной зоне перестали принимать. Однако в 2002 году регистрация в зоне .su возобновилась.

17 сентября 2007 года в зоне .ru был зарегистрирован миллионный домен.

По данным регистратора доменов RU-CENTER на момент 11 ноября 2016 года, в зоне .ru зарегистрировано 5 млн 383 тыс. 328 доменных имён.