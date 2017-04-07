YouTube позволит размещать рекламу только блогерам, набравшим 10 тыс. просмотров

Компания изменила правила, чтобы отсеять создателей сомнительного видеоконтента, пишет The Verge.

Пять лет назад YouTube открыл свою партнёрскую программу для всех. Это было действительно грандиозным событием: практически каждый мог, загрузив интересный ролик, почти сразу начать зарабатывать на рекламе.

В то же время это породило проблемы: реклама появлялась на YouTube-каналах сомнительного содержания. В результате крупные рекламодатели начали уходить с YouTube.

Теперь видеохостинг не только изменил принципы размещения рекламы, но и намерен строже проверять видеоблогеров: прежде чем позволить размещать рекламу, администрация YouTube проверит контент претендента.

— Через несколько недель мы также добавим процесс проверки новых авторов, которые подают заявку на участие в партнёрской программе YouTube, — пообещал Ариэль Бардин, вице-президент YouTube по управлению продуктами. — Это позволяет нам понять, соответствует ли канал нашим правилам и правилам рекламодателей.