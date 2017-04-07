Прибыль LG Electronics достигла рекордных показателей за восемь лет

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Прибыль LG Electronics достигла рекордных показателей за восемь лет

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Фото: © REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Операционная прибыль компании за первый квартал нынешнего года вырастет на 82%, составив 922 млрд вон ($ 812,62 млн), следует из предварительных прогнозов компании.

Показатели прибыли существенно превысили прогнозы аналитиков Thomson Reuters, которые оценивали её в 518 млрд вон.

Хотя в LG Electronics не уточняют прогнозов по прибыли её мобильного подразделения, аналитики рынка предполагают, что мобильный бизнес компании по-прежнему будет терпеть убытки.

Высоких показателей удалось достичь за счёт продаж бытовой техники и снижения маркетинговых расходов, отмечает Reuters.

Операционная прибыль LG Electronics за первый квартал нынешнего года вырастет на 82%, составив 922 млрд вон ($ 812,62 млн)

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