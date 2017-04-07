Прибыль LG Electronics достигла рекордных показателей за восемь лет

Операционная прибыль компании за первый квартал нынешнего года вырастет на 82%, составив 922 млрд вон ($ 812,62 млн), следует из предварительных прогнозов компании.

Показатели прибыли существенно превысили прогнозы аналитиков Thomson Reuters, которые оценивали её в 518 млрд вон. Хотя в LG Electronics не уточняют прогнозов по прибыли её мобильного подразделения, аналитики рынка предполагают, что мобильный бизнес компании по-прежнему будет терпеть убытки. Высоких показателей удалось достичь за счёт продаж бытовой техники и снижения маркетинговых расходов, отмечает Reuters. Операционная прибыль LG Electronics за первый квартал нынешнего года вырастет на 82%, составив 922 млрд вон ($ 812,62 млн) Фото: © REUTERS/Steve Marcus/File Photo