Прибыль LG Electronics достигла рекордных показателей за восемь лет

Показатели прибыли существенно превысили прогнозы аналитиков Thomson Reuters, которые оценивали её в 518 млрд вон.
Хотя в LG Electronics не уточняют прогнозов по прибыли её мобильного подразделения, аналитики рынка предполагают, что мобильный бизнес компании по-прежнему будет терпеть убытки.
Высоких показателей удалось достичь за счёт продаж бытовой техники и снижения маркетинговых расходов, отмечает Reuters.
Операционная прибыль LG Electronics за первый квартал нынешнего года вырастет на 82%, составив 922 млрд вон ($ 812,62 млн)
Фото: © REUTERS/Steve Marcus/File Photo
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