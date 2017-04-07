WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ, посвящённые взлому Windows

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WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ, посвящённые взлому Windows

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Фото © Flickr/Christine und Hagen Graf

Новая утечка содержит 27 документов и обозначена как Grasshopper, сообщается в официальном "твиттере" WikiLeaks.

Пакет документов Grasshopper ("Кузнечик") содержит информацию об одноимённой программе ЦРУ по созданию вредоносного ПО для операционной системы Windows.

Предыдущая часть пакета документов ЦРУ Marble была опубликована 31 марта.

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