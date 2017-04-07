WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ, посвящённые взлому Windows

Новая утечка содержит 27 документов и обозначена как Grasshopper, сообщается в официальном "твиттере" WikiLeaks.
Пакет документов Grasshopper ("Кузнечик") содержит информацию об одноимённой программе ЦРУ по созданию вредоносного ПО для операционной системы Windows.
RELEASE: CIA malware for Windows "Grasshopper" -- which includes its own language https://t.co/cuNOq3lH4N pic.twitter.com/VEgd8YhyGY— WikiLeaks (@wikileaks) 7 апреля 2017 г.
Предыдущая часть пакета документов ЦРУ Marble была опубликована 31 марта.
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