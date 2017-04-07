Компания из Словении начала продажу интерактивных надгробий

48-дюймовый экран, установленный на памятнике, способен демонстрировать самый разнообразный цифровой контент, рассказывает Reuters. Несколько заказов из США уже есть, утверждает производитель.

Необычное технологическое решение предлагает словенская компания Bioenergija. На первый взгляд могильный памятник ничем не отличается от обычного. Но стоит посетителю приблизиться к нему, как срабатывают специальные датчики, а на интерактивном дисплее отображается различное цифровое содержимое.

— Этот надгробный камень позволяет поместить рядом с именем умершего всё что угодно — изображение, видеоролик… да хоть целый рассказ, — объяснил глава компании Сасо Радованович.

Стоимость интерактивного могильного памятника — около 3 тысяч евро (примерно 180 тысяч рублей).