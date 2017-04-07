Компания из Словении начала продажу интерактивных надгробий

Необычное технологическое решение предлагает словенская компания Bioenergija. На первый взгляд могильный памятник ничем не отличается от обычного. Но стоит посетителю приблизиться к нему, как срабатывают специальные датчики, а на интерактивном дисплее отображается различное цифровое содержимое.
— Этот надгробный камень позволяет поместить рядом с именем умершего всё что угодно — изображение, видеоролик… да хоть целый рассказ, — объяснил глава компании Сасо Радованович.
Стоимость интерактивного могильного памятника — около 3 тысяч евро (примерно 180 тысяч рублей).
Компания из Словении начала продажу интерактивных могильных памятников
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