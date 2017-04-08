Помощник M в Facebook Messenger заплатит за пользователей и вызовет им такси

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Помощник M в Facebook Messenger заплатит за пользователей и вызовет им такси

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Фото: © flickr.com/Kārlis Dambrāns

Анонсированная ещё в 2015 году функция наконец стала доступна пользователям. Алгоритмы виртуального ассистента мессенджера построены на принципах искусственного интеллекта.

Помощник будет следить за разговорами пользователя и предлагать свои услуги в случае необходимости. Среди его функций — подбор стикеров, определение локации собеседников и определение планов владельцев устройств через календарь.

Более того, M сам поймёт, когда люди обсуждают финансовые вопросы и поездки: в первом случае он сам предложит послать или попросить денег, во втором — сможет вызвать такси через приложение.

Функция доступна для платформ iOS и Android, но пока лишь пользователям из США. В скором времени она будет представлена и в других странах.

Помощник M в Facebook Messenger заплатит за вас и вызовет такси

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