Помощник M в Facebook Messenger заплатит за пользователей и вызовет им такси

Анонсированная ещё в 2015 году функция наконец стала доступна пользователям. Алгоритмы виртуального ассистента мессенджера построены на принципах искусственного интеллекта.

Помощник будет следить за разговорами пользователя и предлагать свои услуги в случае необходимости. Среди его функций — подбор стикеров, определение локации собеседников и определение планов владельцев устройств через календарь.

Более того, M сам поймёт, когда люди обсуждают финансовые вопросы и поездки: в первом случае он сам предложит послать или попросить денег, во втором — сможет вызвать такси через приложение.

Функция доступна для платформ iOS и Android, но пока лишь пользователям из США. В скором времени она будет представлена и в других странах.