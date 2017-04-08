Помощник M в Facebook Messenger заплатит за пользователей и вызовет им такси

Помощник будет следить за разговорами пользователя и предлагать свои услуги в случае необходимости. Среди его функций — подбор стикеров, определение локации собеседников и определение планов владельцев устройств через календарь.
Более того, M сам поймёт, когда люди обсуждают финансовые вопросы и поездки: в первом случае он сам предложит послать или попросить денег, во втором — сможет вызвать такси через приложение.
Функция доступна для платформ iOS и Android, но пока лишь пользователям из США. В скором времени она будет представлена и в других странах.
Помощник M в Facebook Messenger заплатит за вас и вызовет такси
Фото: © facebook.com
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