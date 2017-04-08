Обновлённый Samsung Galaxy Note 7 оснастят меньшим аккумулятором

Исправленная версия взрывного смартфона должна выйти в этом году, но опасности она больше не представляет.

Недавно компания Samsung объявила, что фаблеты Galaxy Note 7 планируется повторно выпустить в продажу, но в сильно переработанном виде. Оказалось, что новинка имеет продуктовый индекс SM-N935, тогда как оригинал назывался SM-930. Главными отличиями стали новые аккумулятор и система питания. Чтобы избежать перегрева, для модели разработали новую батарейку на 3200 мАч — против 3500 мАч у прошлогодней модели.

Стали известны характеристики обновлённого Samsung Galaxy Note 7 Фото: © Flickr/Aaron Yoo

Прошлой осенью Samsung уже пыталась перевыпустить смартфоны Galaxy Note 7, но тогда их лишь дополнительно проверили на брак, не делая технических изменений. Оказалось, что аккумуляторы оригинальных моделей расширялись при зарядке, но в корпусе забыли предусмотреть место для этого процесса. Происходила деформация, зачастую приводящая к возгораниям. Впоследствии компании пришлось отозвать смартфоны, а оставшиеся у пользователей насильно заблокировать через обновление ПО.