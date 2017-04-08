Создатели Ubuntu увольняют до 60% сотрудников и закрывают часть проекта

Один из флагманов Linux-рынка столкнулся с трудностями, которые приведут к массовым сокращением сотрудников и продуктов.

Компания Canonical, руководящая разработкой операционной системы Ubuntu, столкнулась с финансовыми трудностями. Основатель компании Марк Шаттлворт сообщил, что ставка на мобильную версию системы не оправдала ожиданий, а так как инвесторам и партнёрам компании не важны результаты в данной области, её развитие будет прекращено. Теперь Canonical сфокусируется на самой операционной системе, а также облачных технологиях и "интернете вещей". В роли основного интерфейса системы планируется использовать GNOME. Несмотря на новые перспективы, компания готовится сократить от 30% до 60% сотрудников, которым теперь просто не над чем работать.

Разработка Ubuntu для смартфонов прекращена, а сотрудники проекта будут уволены Фото: © Ubuntu

Однако, так как система поставляется по открытой лицензии, энтузиасты уже начали развитие интерфейсов Unity8 и Ubuntu Touch своими руками. Пока неясно, будет ли компания поддерживать сторонние разработки и публиковать их на официальном сайте проекта.