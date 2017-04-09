Полторы сотни аварийных сирен внезапно заработали вечером в пятницу, их удалось отключить вручную только субботней ночью.
"На данный момент мы можем с большой долей уверенности сказать, что кто-то проник в нашу систему и активировал её", — заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям Далласа Роки Ваз.
По его словам, работоспособность системы будет восстановлена к концу воскресенья. Роки Ваз назвал случившиеся "очень, очень редким событием".
Взлом расследует Федеральная комиссия по связи США, но полиция пока не задействована.
Хакеры взломали систему аварийного оповещения при непогоде
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