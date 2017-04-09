Хакеры взломали систему аварийного оповещения при непогоде

156 аварийных сирен, которые используются для оповещения о стихийных бедствиях, были взломаны в американском Далласе, сообщает Reuters.

Полторы сотни аварийных сирен внезапно заработали вечером в пятницу, их удалось отключить вручную только субботней ночью.

"На данный момент мы можем с большой долей уверенности сказать, что кто-то проник в нашу систему и активировал её", — заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям Далласа Роки Ваз.

По его словам, работоспособность системы будет восстановлена к концу воскресенья. Роки Ваз назвал случившиеся "очень, очень редким событием".

Взлом расследует Федеральная комиссия по связи США, но полиция пока не задействована.