Нью-йоркские полицейские получат носимые видеокамеры

Против предложения департамента полиции Нью-Йорка выступают правозащитники и полицейские профсоюзы.

После нескольких месяцев проволочек полицейский департамент Нью-Йорка наконец принял решение обеспечить всех патрульных офицеров телекамерами.

В рекомендациях, опубликованных ведомством, определяются случаи, когда видеокамеры могут быть использованы. В частности, предполагается, что полицейские будут включать камеры во всех случаях следственных действий. При этом полицейские будут обязаны предупредить правонарушителей, что все действия будут записаны. Запрещается применение камер во время встреч с информаторами и в тех случаях, когда речь идёт о преступлениях на сексуальной почве.

К концу нынешнего месяца телекамеры получат 1,2 тыс. офицеров полиции, остальные, как сообщает The Associated Press, — в течение 2019 года.

Нью-йоркский союз гражданских свобод уже выступил против нововведений, объяснив это бесконтрольным использованием телекамер и отснятого материала. Полицейский профсоюз также намерен оспорить решение в суде, ссылаясь на то, что применение видеокамер не было согласовано с ним.