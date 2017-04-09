Для 60% российских пользователей Интернет служит источником новостей

90% пользователей 18–24 лет практически ежедневно заходят в Сеть, более половины россиян использует Интернет для общения с друзьями и близкими (64%), источником новостей он служит для 60%.
Каждый второй проходит обучение и получает самообразование (49%) в Интернете, банковские операции осуществляют 46%.
При этом 47% опрошенных заявили, что без Интернета в их жизни ничего не изменится, а 26% — что влияние будет крайне слабым.
Всероссийский телефонный опрос был проведён 3–4 апреля среди 1200 респондентов.
Без Интернета в жизни почти половины россиян ничего не изменится
Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага
- Популярные
- По времени