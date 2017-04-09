Для 60% российских пользователей Интернет служит источником новостей

С 2011 года доля россиян, пользующихся Интернетом, выросла в полтора раза: шесть лет назад она составляла 51%, а выросла до 75%, сообщает ВЦИОМ.

90% пользователей 18–24 лет практически ежедневно заходят в Сеть, более половины россиян использует Интернет для общения с друзьями и близкими (64%), источником новостей он служит для 60%.

Каждый второй проходит обучение и получает самообразование (49%) в Интернете, банковские операции осуществляют 46%.

При этом 47% опрошенных заявили, что без Интернета в их жизни ничего не изменится, а 26% — что влияние будет крайне слабым.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 3–4 апреля среди 1200 респондентов.