Google предлагает инвестировать в LG Display по меньшей мере $880 млн, чтобы компания увеличила выпуск OLED-дисплеев, сообщает Electronic Times со ссылкой на неназванные источники.

В LG Display и Google отказались от комментариев, сообщает Reuters. В начале марта старший вице-президент по технологиям Google Рик Остерло подтвердил изданию AndroidPit, что новые смартфоны Google Pixel 2 выйдут в нынешнем году. Новые смартфоны Google Pixel получат OLED-экраны от LG Display Фото © AFP/EAST NEWS