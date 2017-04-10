Новые смартфоны Google Pixel получат OLED-экраны от LG Display

Читайте также

Новые смартфоны Google Pixel получат OLED-экраны от LG Display

280

Фото © AFP/EAST NEWS

Google предлагает инвестировать в LG Display по меньшей мере $880 млн, чтобы компания увеличила выпуск OLED-дисплеев, сообщает Electronic Times со ссылкой на неназванные источники.

В LG Display и Google отказались от комментариев, сообщает Reuters.

В начале марта старший вице-президент по технологиям Google Рик Остерло подтвердил изданию AndroidPit, что новые смартфоны Google Pixel 2 выйдут в нынешнем году.

Новые смартфоны Google Pixel получат OLED-экраны от LG Display

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!