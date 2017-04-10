РСПП: Реализация "закона Яровой" приведёт к подорожанию услуг связи

По мнению комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи, это повысит уровень инфляции в стране на 1–2%.

Проект Минкомсвязи, уточняющий порядок, сроки и объёмы хранения операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений, был опубликован 17 марта, напоминает "Коммерсант". Он частично учитывает замечания операторов связи.

Однако, по мнению экспертов, предложения ведомства не снижают расходов операторов связи, а увеличивают их вдвое — до 10 трлн руб. Затраты операторов в четыре раза превысят их годовые доходы, считают в комиссии РСПП.

Расходы, судя по всему, будут компенсировать пользователи. В целом это приведёт к увеличению уровня инфляции, который может оказаться даже выше прогнозируемой.

— Потребительская корзина будет дорожать ещё быстрее, так как расходы на связь заложены в логистику, маркетинг, продажи, во всю производственную цепочку, так что рост из 1–2 процентных пунктов быстро превратится в 2–3%,— заявил "Коммерсанту" аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.