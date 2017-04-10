LG лидирует среди производителей мониторов с соотношением сторон 21:9

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LG лидирует среди производителей мониторов с соотношением сторон 21:9

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Фото © EAST NEWS

Южнокорейский технологический гигант LG Electronics занял первое место в мире среди производителей мониторов с соотношением сторон 21:9, заняв 67% рынка, сообщает Yonhap News Agency.

Совокупный спрос на мониторы с таким разрешением сторон за год вырос на 60%, подсчитали в компании. Всего LG в 2016 году продала 900 тысяч таких устройств.

"Спрос на панели с соотношением сторон 21:9 быстро растёт, становясь новым источником роста застопорившегося рынка мониторов", — убеждены в LG Electronics.

Первый монитор LG UltraWide с соотношением 21:9 компания представила в 2013 году.

LG Electronics заняла первое место в мире среди производителей мониторов с соотношением сторон 21:9

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