LG лидирует среди производителей мониторов с соотношением сторон 21:9

Южнокорейский технологический гигант LG Electronics занял первое место в мире среди производителей мониторов с соотношением сторон 21:9, заняв 67% рынка, сообщает Yonhap News Agency.

Совокупный спрос на мониторы с таким разрешением сторон за год вырос на 60%, подсчитали в компании. Всего LG в 2016 году продала 900 тысяч таких устройств.

"Спрос на панели с соотношением сторон 21:9 быстро растёт, становясь новым источником роста застопорившегося рынка мониторов", — убеждены в LG Electronics.

Первый монитор LG UltraWide с соотношением 21:9 компания представила в 2013 году.