LG лидирует среди производителей мониторов с соотношением сторон 21:9

Совокупный спрос на мониторы с таким разрешением сторон за год вырос на 60%, подсчитали в компании. Всего LG в 2016 году продала 900 тысяч таких устройств.
"Спрос на панели с соотношением сторон 21:9 быстро растёт, становясь новым источником роста застопорившегося рынка мониторов", — убеждены в LG Electronics.
Первый монитор LG UltraWide с соотношением 21:9 компания представила в 2013 году.
LG Electronics заняла первое место в мире среди производителей мониторов с соотношением сторон 21:9
Фото © EAST NEWS
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