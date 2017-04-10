За два дня Samsung получила более полумиллиона предзаказов на Galaxy S8 и S8+

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За два дня Samsung получила более полумиллиона предзаказов на Galaxy S8 и S8+

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Фото: © AP/EAST NEWS

По данным издания Chosunilbo, спрос на Galaxy S8 и S8+ в 5,5 раза превышает объём предварительных заказов на Galaxy S7 и S7 Edge в прошлом году.

Продажи в Южной Корее, США и некоторых других странах начнутся 21 апреля, в России — 28 апреля.

Цена Samsung Galaxy S8 в России составит около 55 тысяч рублей, S8 Plus — без малого 60 тыс. руб.

Презентация новых флагманов Samsung прошла 29 марта в Нью-Йорке.

Подробные обзоры новых устройств — в материалах Лайфа "Совсем не iPhone. Каким получился Samsung Galaxy S8" и "Кто старое помянет... Смартфоны Galaxy S8/S8+ представлены в Нью-Йорке".

За два дня Samsung получила более полумиллиона предзаказов на Galaxy S8 и S8+

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