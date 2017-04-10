Продажи в Южной Корее, США и некоторых других странах начнутся 21 апреля, в России — 28 апреля.
Цена Samsung Galaxy S8 в России составит около 55 тысяч рублей, S8 Plus — без малого 60 тыс. руб.
Презентация новых флагманов Samsung прошла 29 марта в Нью-Йорке.
Подробные обзоры новых устройств — в материалах Лайфа "Совсем не iPhone. Каким получился Samsung Galaxy S8" и "Кто старое помянет... Смартфоны Galaxy S8/S8+ представлены в Нью-Йорке".
За два дня Samsung получила более полумиллиона предзаказов на Galaxy S8 и S8+
Фото: © AP/EAST NEWS
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