По данным издания Chosunilbo, спрос на Galaxy S8 и S8+ в 5,5 раза превышает объём предварительных заказов на Galaxy S7 и S7 Edge в прошлом году.

Продажи в Южной Корее, США и некоторых других странах начнутся 21 апреля, в России — 28 апреля. Цена Samsung Galaxy S8 в России составит около 55 тысяч рублей, S8 Plus — без малого 60 тыс. руб. Презентация новых флагманов Samsung прошла 29 марта в Нью-Йорке. Подробные обзоры новых устройств — в материалах Лайфа "Совсем не iPhone. Каким получился Samsung Galaxy S8" и "Кто старое помянет... Смартфоны Galaxy S8/S8+ представлены в Нью-Йорке". За два дня Samsung получила более полумиллиона предзаказов на Galaxy S8 и S8+ Фото: © AP/EAST NEWS