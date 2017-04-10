Google обвиняется в том, что недоплачивает женщинам

Согласно данным Министерства труда США, компания нарушает федеральные законы о занятости, демонстрируя "системный дисбаланс в оплате труда женщин практически всех должностей", пишет британская The Guardian.

Изучив ситуацию с оплатой труда женщин, в ведомстве заявляют, что "дискриминация в отношении женщин в Google экстремальна даже для этой отрасли".

Расследование проводится в рамках судебного разбирательства, начавшегося в январе. Представители Минтруда США при этом заявляют, что компания неоднократно отказывалась передавать ведомству необходимые для анализа оплаты данные.

Представитель Министерства труда США Джанет Херольд заявила изданию:

— Расследование не завершено, но в данный момент мы получили убедительные доказательства очень существенной дискриминации в отношении женщин, занятых на самых различных должностях в штаб-квартире Google.

В свою очередь, Google опровергает обвинения.

— Мы категорически не согласны с утверждениями. Каждый год мы проводим всесторонний и обстоятельный анализ заработной платы по гендерному признаку и не обнаружили разрыва в оплате труда мужчин и женщин. За исключением необоснованных заявлений, которые мы впервые услышали в суде, Министерство труда не предоставило никаких доказательств, — заявили в Google.

Google — не первая технологическая компания, столкнувшаяся с такими обвинениями. Министерство труда США также обратилось в суд с иском против компании Oracle, обвиняя её в занижении оплаты афроамериканцам, выходцам из азиатских стран и женщинам.