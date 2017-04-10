Пермскому студенту удалось получить больше 60 тыс. руб. за бракованный iPhone

Взыскать деньги с ООО "Эппл Рус", отправившей молодого человека ремонтировать смартфон из Перми в Москву, помогли в суде.

Вскоре после покупки житель Перми обнаружил, что внешняя панель экрана отошла от корпуса и пропускает пыль и влагу. Пользоваться бракованным телефоном пермяк не захотел и обратился к продавцам. Ему лишь порекомендовали обратиться в официальное представительство компании Apple в Москве.

В итоге независимая экспертиза признала, что смартфон имеет производственный брак, а суд взыскал с компании более 60 тыс. рублей: уплаченные за товар 23 тыс. руб., убытки на пять тыс. руб., неустойку в размере 10 тыс. руб., три тыс. руб. за моральный ущерб и 20 тыс. руб. за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.