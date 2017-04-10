Турецкая Vestel намерена купить часть бизнеса Toshiba

Vestel объявила, что ведёт переговоры о покупке подразделения японской Toshiba по производству телевизионной техники.

Переговоры начаты в рамках стратегии укрепления позиций на международных рынках, заявила Vestel на Стамбульской бирже в понедельник. Однако результат переговоров с Toshiba пока неясен, пишет Reuters.

В начале марта также стало известно, что Foxconn Technology Group заинтересована в покупке подразделения Toshiba по производству микрочипов за $13 млрд.

Планы японской компании по продаже части бизнеса связаны с крупными финансовыми потерями американского подразделения Toshiba по обслуживанию атомных электростанций в США Westinghouse Electric на сумму $6,26 млрд.

Группа компаний Vestel объединяет 19 компаний, специализирующихся на разработке, производстве, маркетинге и дистрибуции бытовой электроники, мелкой и крупной бытовой техники. В 2010 году на российском заводе компании в Александрове была запущена линия по сборке жидкокристаллических телевизоров.