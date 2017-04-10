Компания Uber снизила цены в России на 15–20%

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре на 20% снижены цены на поездки по тарифу UberX, в Самаре и Перми дешевле на 15% стали стоить поездки по UberSTART.
Например, в Санкт-Петербурге с 10 апреля тариф на поездки с UberX составляет 39 рублей за подачу автомобиля, 12 рублей за километр пути и три рубля за минуту поездки, а минимальная стоимость составит 49 рублей, подсчитали в vc.ru.
— Мы стремимся предложить самые выгодные тарифы на короткие поездки по городу, так как видим, что они пользуются большим спросом и составляют значительную часть всех передвижений с Uber, — объяснил изданию решение о снижении цен гендиректор Uber в России Дмитрий Измайлов.
В Uber рассчитывают, что снижение цен позволит увеличить количество заказов.
Компания Uber снизила цены на поездки в пяти городах России на 15–20%
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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