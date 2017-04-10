Учёные нашли способ производства аккумуляторов, которые не будут взрываться

Изменение кристаллической структуры катода литийионного аккумулятора позволяет значительно повысить его эффективность и срок службы без ущерба для безопасности.

"Раньше считалось, что ёмкость литийионного аккумулятора определяется изменением степени окисления переходного металла, входящего в его состав. В одной из наших прошлых работ мы показали, что кислород также может вносить вклад в ёмкость аккумуляторов, он её увеличивает за счёт того, что его степень окисления тоже меняется. А в нашей новой работе мы продемонстрировали способ использования этой ёмкости в полной мере, не боясь взрывов, возгораний и деградации материалов", — объяснил профессор центра Сколтеха по электрохимическому хранению энергии Артём Абакумов.

Кроме относительно ограниченного цикла перезарядки литийионных аккумуляторов есть и другая, ещё более важная проблема. Весь литий никогда не уходит из структуры катода (не более 60%), так как если это произойдёт, возрастает вероятность взрыва и возгорания аккумулятора.

В современных аккумуляторах обычно используется слоистый оксид кобальта и лития. Исследователи из Сколтеха использовали соединение лития с оксидом иридия. Тем самым удалось достичь увеличения эффективности аккумуляторов и срока их службы без ущерба для безопасности.

Однако оксид иридия — материал дорогой. В будущем удастся заменить его на более дешёвый компонент, полагают в Сколтехе.